Após cinco anos do fechamento, Baturité terá nova unidade do Sine/IDT

O município de Baturité, no Ceará, terá uma nova unidade do Sistema Nacional de Emprego (Sine), do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT). A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Após mais de cinco anos do fechamento da sua antiga sede, o movimento faz parte de uma reestruturação, conforme explicou o secretário do Trabalho, Vladson Viana, ao O POVO. Até 2019, haviam 32 unidades do Sine/IDT no Estado. Porém, atualmente, só existem 18.