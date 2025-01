Inscrições para programa gratuito para o mercado de jogos acabam nesta sexta, 24

O projeto possui o objetivo de desenvolver as habilidades empreendedoras dos participantes e auxiliar na criação de novas oportunidades no setor

As inscrições para o programa gratuito da Prefeitura de Fortaleza, Ludorama Jam, realizado em parceria com o Instituto Bojogá e voltado para a capacitação de jovens no mercado de jogos digitais, acabam nesta sexta-feira, 24. Estão sendo ofertadas 250 vagas.

Para participar, os interessados devem se inscrever no formulário online, ser morador de Fortaleza e ter pelo menos 16 anos. O projeto possui o objetivo de desenvolver as habilidades empreendedoras dos participantes e auxiliar na criação de novas oportunidades no setor.