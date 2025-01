CEO global da Enel encontra Elmano e deve tratar da concessão no Ceará

Governador deve exercer influência no processo de renovação ou não da concessão da Enel / Crédito: FCO FONTENELE

O italiano Flavio Cattaneo, CEO global da Enel, desembarcou no Ceará nesta quarta-feira, 22, com um único compromisso oficial: se encontrar com o governador Elmano de Freitas (PT). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A agenda está marcada para o período da tarde, segundo confirmou a assessoria do Governo do Ceará. A pauta não foi divulgada, mas as manifestações públicas já feitas pelo governo, setor produtivo e consumidores dão o tom da reunião.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Cattaneo deve buscar apoio do governador cearense para a renovação da concessão da empresa, a qual tem fim em 2028.

A empresa também foi criticada pelo secretário Hélio Winston (Infraestrutura) devido ao andamento das obras prioritárias do governo a cargo da empresa. Investimento em destaque Para atenuar a imagem da Enel no Ceará, Flavio Cattaneo deve destacar os investimentos prometidos pela companhia no Estado. Ao todo, a distribuidora diz que vai investir R$ 4,8 bilhões entre 2024 e 2026. O montante representa "uma média anual de R$ 1,6 bilhão neste período, um aumento de cerca de 44% em relação à média anual de investimentos dos últimos seis anos."