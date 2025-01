Fortaleza ganhará voo direto para Guiana Francesa em abril

Informação foi publicada pelo governador do Ceará Elmano de Freitas, em suas redes sociais

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou nesta sexta-feira, 17, por meio de suas redes sociais que Fortaleza passará a contar, a partir do dia 22 de abril, como voos diretos para Caiena, capital da Guiana Francesa, a ser operado pela Air France.

Conforme Elmano, o voo terá frequência semanal e será realizado em aeronaves AirBus A320, com capacidade para 170 passageiros. "Seguimos trabalhando para atrair novos e, com isso, aumentar ainda mais a movimentação de turistas no Estado", enfatizou o governador.