Taxa do lixo: renegociação de dívidas tem início; saiba como aderir

Fruto da Lei nº 11.521, que extingue a Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (TMRSU), o Refis Taxa do Lixo, benefício que permite o parcelamento de débitos referentes ao tributo, estará disponível a partir desta segunda-feira, 20.

O acesso ao programa se dá pelos sites da Secretaria Municipal das Finanças (Sefin) e da Procuradoria Geral do Município (PGM). Nos links, o indivíduo poderá escolher entre negociar a dívida pela Sefin, que são as referentes a 2024, ou pela PGM, que são as já inscritas em Dívida Ativa.