Fortaleza tem recorde de passageiros em voos internacionais em 2024

Quando considerado a soma entre o número de pessoas em rotas domésticas e internacionais, é observado um crescimento no comparativo com o ano anterior, de cerca de 0,3%, alcançando a marca de 2.767.518 passageiros.

Com um avanço de 43% em relação a 2023, o Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, movimentou 220.677 passageiros em voos internacionais em 2024. O montante representou o melhor resultado da Capital na série histórica iniciada em 2000 , segundo dados do relatório de demanda e oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Já, no que concerne ao transporte de cargas e correios, a Capital se destacou, com um fluxo de mais de 29 mil quilogramas (kg) em 2024. O resultado foi 12,7% maior do que o registrado em 2023 (26.011.857 kg) e correspondeu ao maior volume transportado na Cidade desde o início da pandemia de Covid-19, em 2020.

Demanda e oferta no setor em Fortaleza são as maiores desde 2020

Considerando o RPK, que mede a demanda do setor, por meio do cálculo do número de passageiros por quilômetros transportados, e o ASK, que determina a oferta calculando o total de assentos disponibilizados também por quilômetros rodados. Fortaleza registrou os maiores índices de demanda e oferta em seu aeroporto no período pós início da pandemia do Coronavírus.

Os avanços, em 2024, em relação ao ano anterior foram de 10,7% e de 12,4%, respectivamente. A tendência de altas foi observada quase todo o ano, no qual, a demanda e a oferta aumentaram em nove dos doze meses.