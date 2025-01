Lula sanciona lei das cooperativas de seguros e associações de proteção patrimonial

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou, com um veto, a lei que regulamenta o funcionamento de cooperativas de seguros e operações de proteção patrimonial mutualista. O texto, publicado nesta quinta-feira, 16, no Diário Oficial da União (DOU) , faz parte da agenda microeconômica defendida pelo Ministério da Fazenda para melhorar o ambiente de negócios no País.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a lei vai ampliar em até 15% o mercado brasileiro de seguros, com impacto em especial na proteção de automóveis.

"A proposição legislativa incorreria em inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, ao criar cargos e funções comissionadas na estrutura da Susep por meio de proposta de iniciativa do Poder Legislativo. De acordo com o disposto no art. 61, § 1º, inciso II, alínea 'a', da Constituição, a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração é de iniciativa privativa do Presidente da República", justificou o Planalto.