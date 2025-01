Não Me Perturbe: 43,6 mil números de telefone no CE são cadastrados em 2024

Veja como cadastrar seu número no Não Me Perturbe abaixo.

Mais de 43,6 mil cearenses cadastraram seus números de telefone na plataforma Não Me Perturbe no ano passado, segundo balanço realizado pela Conexis – o sindicato das empresas de telecomunicações.

O número representa um aumento de 162,6% sobre os 16,6 mil números adicionados ao Não Me Perturbe em 2023.

Ao todo, são 181.584 números com DDDs 088 e 085 na plataforma que busca, a partir do cadastro, evitar que ligações de telemarketing de empresas de telecom e de crédito consignado incomodem os usuários.

No País, 461.973 novos números foram incluídos na plataforma, o que representou um aumento de 4% em relação a 2023, com uma média de 38 mil novos números cadastrados mensalmente.

Ceará tem a 3ª maior quantidade de números na plataforma do NE

Entre os nove estados do Nordeste, segundo a Conexis, o Ceará apresenta a maior quantidade de números inscritos no Não Me Perturbe.