Na Europa, Elmano visita feira e se reúne com CEO do Porto de Roterdã

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), se reúne nesta segunda-feira, 13, com o CEO do Porto de Roterdã, Boudewijn Siemons, na Holanda. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A autoridade portuária holandesa é a principal parceira de operação e sócia minoritária do Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante. O que transforma as partes em sócias.

O objetivo do encontro é buscar novas parcerias e projetos para fortalecer a produção de hidrogênio verde no Ceará.

A agenda de Elmano na Holanda também inclui reuniões com empresários e investidores em Amsterdã, capital holandesa. Na comitiva do governador está o presidente do Complexo Portuário e Industrial do Pecém, Max Quintino. A primeira agenda do dia, já realizada pelo governador foi a visita ao estande de divulgação do Ceará na Vakantiebeurs 2025, a maior feira de turismo dos Países Baixos. Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor A campanha levada pelo Governo do Estado destaca a posição geográfica estratégica, o estado dá as boas-vindas ao mundo no Brasil, sendo o mais próximo da Europa.