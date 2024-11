Cegás e Energia Pecém assinam termo de compromisso para distribuição de gás natural

Energia Pecém fica localizada dentro do Complexo do Pecém Crédito: Matheus Souza

A termelétrica Energia Pecém e a Companhia de Gás do Ceará (Cegás) assinaram Termo de Compromisso para distribuição de gás natural no Complexo do Pecém. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O acordo firmado nessa terça-feira, 5, tem vigência de três anos, sendo considerado um passo essencial nos planos de conversão da termelétrica Energia Pecém para tornar a UTE Pecém uma usina geradora a gás natural. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No contexto atual da transição energética, a Energia Pecém estima a sua demanda de gás natural em até 6.800.000 Nm³/dia.



O presidente de Energia Pecém, Carlos Baldi, explica que a assinatura do termo é uma medida importante para o futuro da usina rumo à transição energética e à redução de emissões.

Dividida em duas unidades geradoras, cujas operações comerciais foram iniciadas, respectivamente, em dezembro de 2012 e maio de 2013, a usina tem capacidade máxima de geração de 5.500 gigawatts-hora, suficiente para abastecer uma cidade de cerca de 5,6 milhões de habitantes. O plano de transição energética da UTE Pecém, no entanto, esbarra numa crise de fornecimento de gás natural ao Ceará. A demanda de projetos tem sido muito maior do que a oferta atual. UTE Pecém realiza processo de transição energética para o gás natural Crédito: Matheus Souza

O consultor e especialista no setor de Combustíveis e Energia, Bruno Iughetti, avalia que a movimentação entre a Energia Pecém e a Cegás é muito importante e estratégica. No entanto, Bruno destaca que o Ceará passa por um momento delicado em que sente os reflexos negativos para grandes projetos após o deslocamento do navio regaseificador que estava atracado no Píer 2 do Porto do Pecém e que foi deslocado para Santa Catarina após encerramento de contrato com a Petrobras. Negociações entre o Complexo do Pecém estão em andamento para que um novo fornecedor de gás natural seja viabilizado, inclusive, havendo conversas com a própria Petrobras e armadores estrangeiros para relocação de um navio regaseificador.

Na avaliação do especialista, o Ceará subestimou os problemas decorrentes da saída do navio da Petrobras, uma falha que considera grave. "Fomos descuidados demais. Existia um contrato com o navio regaseificador que deveria ter sido renovado antes do seu encerramento pelo Governo do Estado e a Petrobras, mas isso não foi feito. As coisas caminharam a passos lentos, e já perdemos muitas oportunidades de grandes negócios. Agora é o momento em que não podemos dispensar essas novas garantias de abastecimento de gás natural no Pecém", afirma. Energia Pecém é a empresa responsável pela termelétrica UTE Pecém Crédito: Matheus Souza