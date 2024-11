Novo terminal em Suape pode aumentar em 40% comércio internacional de Pernambuco, diz ministro

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que o novo terminal de contêineres que será instalado no Porto de Suape, em Pernambuco, impulsionará a internacionalização da economia do Estado. "Poderemos ter um crescimento superior a 40% no volume de importações e exportações", disse.

A projeção foi feita por Costa Filho durante evento de lançamento da pedra fundamental da APM Terminals Suape.