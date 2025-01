Sindvel: greve no Detran limitou alta na venda de veículos seminovos no Ceará

Vendas de veículos semi-novos e usados no Ceará teve desempenho aquém do esperado em 2024 / Crédito: Samuel Setubal

O mercado cearense de veículos semi-novos e usados gerou 388.847 vendas em 2024, resultado 2,2% melhor do que em 2023. Os dados fazem parte do balanço divulgado pela Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) e mostram que o Ceará teve o pior desempenho entre os estados. O presidente do Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores do Estado do Ceará (Sindvel), Everton Fernandes, afirma que o resultado ficou aquém das possibilidades do mercado cearense, principalmente quando comparado ao que estados vizinhos produziram.

Segundo ele, havia uma expectativa de crescimento para 2024 da ordem de 5% - o que reconhece que poderia ser ainda melhor e chegar na casa de 10%. Essa perspectiva foi prejudicada seriamente por conta de greve no Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE).

A paralisação de servidores do Detran-CE foi deflagrada em 3 de abril e durou quase todo mês. Ainda assim, mesmo com a retomada dos atendimentos, O resultado foi puxado especialmente pelo desempenho dos negócios de veículos comerciais leves, que geraram 36.615 vendas, um crescimento de 4% em relação ao ano passado. E também o avanço de 3,1% nas vendas de automóveis, que chegou a 189.873 vendas. Resultado menor O crescimento do Ceará, no entanto, ao ser comparado com os demais estados do Nordeste fica aquém. Em toda Região, foram comercializados 2,28 milhões de veículos, alta de 10,3% em relação a 2023.

O POVO noticiou que usuários dos serviços relataram problemas de atendimento devido à greve. Everton destaca que isso prejudicou os trâmites burocráticos e impactou na efetivação de transferências e, por consequência, a venda do veículo. Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor Em entrevista ao quadro Guia Econômico, da Rádio O POVO CBN, o presidente do Sindvel destaca que esse cenário fez com que o mercado cearense destoasse do resto do País, que em 2024 teve o melhor resultado de vendas de semi-novos e usados desde 2011.