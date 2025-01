Matriz elétrica brasileira teve aumento de 10,85 GW em 2024, maior expansão da série histórica, diz Aneel

Agência informou também que o ano de 2024 foi recorde em número de usinas instaladas, com 301 novas plantas em 16 Estados brasileiros.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira, 10, que a matriz de geração de energia elétrica no Brasil encerrou o ano de 2024 com um acréscimo de 10,85 gigawatts (GW), maior expansão verificada desde o início da medição, em 1997.

A Agência informou também que o ano de 2024 foi recorde em número de usinas instaladas, com 301 novas plantas em 16 Estados brasileiros. Desse total, 91,13% da potência instalada é proveniente das fontes solar fotovoltaica, com 51,87%, e eólica, com 39,26%.