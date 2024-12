Janeiro de 2025 terá bandeira tarifária verde, sem custo adicional, aponta Aneel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira, 27, a bandeira tarifária verde para o mês de janeiro de 2025. A justificativa central é a redução no custo de energia, a partir de condições favoráveis para a geração no País. Dessa forma, não haverá custo adicional na tarifa de energia no primeiro mês do próximo ano.

Com a seca histórica no segundo semestre de 2024, a Aneel havia acionado a bandeira tarifária vermelha patamar 1º em setembro - pela primeira vez em mais de três anos. Além do risco hidrológico (GSF), outro gatilho para o acionamento da bandeira mais cara foi o aumento do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) - valor calculado para a energia a ser produzida em determinado período.