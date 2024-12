Mais autônomos e feirantes do setor de moda terão acesso a benefícios fiscais

Mais autônomos e feirantes do setor de moda de Fortaleza vão contar com uma alíquota menor do Imposto Sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) a partir do fim deste ano, após o governador Elmano de Freitas (PT) ampliar os benefícios fiscais do Programa Empreendedor Legal.

Os beneficiados serão aqueles que atuam no entorno da Praça da Estação, no Centro, e no shopping Giga Mall, em Messejana. O anúncio foi feito pelo governador nas redes sociais.