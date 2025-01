Turismo e indústria são atrativos do novo polo regional do Ceará, diz Elmano

Amontada é um dos municípios contemplados pelo programa / Crédito: FCO FONTENELE

O turismo e a indústria são alguns dos atrativos do novo polo regional do Ceará, afirmou o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), ao O POVO nesta segunda-feira, 6. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A proposta é do Governo Federal, por meio do Programa Cidades Intermediadoras, e busca descentralizar o crescimento econômico e social no País.

Na primeira fase, será implementada a Região Imediata (RI) de Itapipoca, com sete municípios contemplados: Amontada, Itapipoca, Miraíma, Trairi, Tururu, Umirim e Uruburetama. Além do Ceará, outros 26 estados estão inclusos e somam 258 cidades.

"O que podermos dialogar com o Governo Federal para ter parcerias e fomentar, desde assistência técnica ao crédito é válido. Aquela região é uma das que mais tem crescido no Estado", reforçou Elmano. Além disso, pontuou que o programa casa com a estratégia do governo de descentralizar o desenvolvimento do Ceará, focando nos interiores. "Isso é um grande desafio da economia cearense, nós temos feito isso permanentemente. Se olharmos o que é hoje a economia do Sertão Central, da região do Cariri, de polo calçadista, de indústrias que se instalaram, demonstra um caminho correto."

Outro objetivo é diminuir a pressão nas metrópoles e capitais brasileiras, buscando interiorizar o desenvolvimento do país, que atualmente é concentrado em sua maior parte no litoral. Segundo a resolução, o programa terá avaliação bienal de metas e resultados. O trabalho conjunto será realizado com a participação de consórcios públicos, com participação de representantes de todos os municípios envolvidos. Haverá também a participação social, ou seja, de representantes escolhidos por diferentes segmentos das populações. Critérios O MIDR estabeleceu critérios de tipologia da PNDR com base nos graus de dinamismo e riqueza dos municípios.

A estratégia de territorialização do programa toma como ponto de partida as chamadas regiões geográficas imediatas propostas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), porém com parâmetros diferentes. A partir desta identificação, somada ao conhecimento do território e às condições econômicas dos municípios, a Sudene apresentou contribuições técnicas que balizaram a escolha cidades-polo de regiões imediatas para se tornar cidades intermediadoras. "A estratégia é que agora você leve um conjunto de ações para esses polos de cidades intermediadoras e com isso você desenvolva aquele território", completou Danilo Campelo.