IDT tem estimativa de 13 mil vagas de emprego ofertadas entre janeiro e março de 2025

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) estima que serão ofertadas por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine) no Ceará, 13.128 vagas de emprego, somente entre os meses de janeiro e março deste ano, o que representa um acréscimo de 10% na comparação com período equivalente de 2024.

Dentre os segmentos que mais abrem vagas no primeiro trimestre, destacam-se a indústria, o comércio e o setor de serviços.