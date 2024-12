Saldo de empregos de Fortaleza no ano supera resultado de 11 estados

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Segundo dados do Novo Caged, a Capital gerou 31.041 vagas após admissões e desligamentos, sendo o 8º melhor resultado entre as capitais

Neste recorte de tempo, a capital cearense supera 11 estados brasileiros , que, durante o ano, geraram menos empregos com carteira assinada.

O saldo de empregos formais abertos em Fortaleza chegou a 31.041 novas vagas após admissões e desligamentos. O resultado é o oitavo melhor entre as capitais brasileiras, entre janeiro e novembro deste ano.

No ano, São Paulo é líder nacional, com 210,8 mil novos postos.

O desempenho de Fortaleza entre as capitais é o segundo melhor da região Nordeste, atrás somente de Salvador, que apresenta saldo de 34,9 mil vagas abertas entre janeiro e novembro.

O desempenho da Capital em relação ao Ceará é de destaque, representando praticamente metade das vagas de emprego formal abertas no ano, já que o Estado gerou saldo de 62.312 vagas.

Conforme dados divulgados nesta sexta-feira, 27 de dezembro, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o saldo da geração de postos com carteira assinada após admissões e desligamentos do Ceará foi positivo em 4.443 vagas abertas em novembro.

Os dados fazem parte do Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).