Fortaleza concentra empregos no CE; quase 1/3 dos municípios tem saldo negativo

Comércio abre temporada de empregos temporários / Crédito: FCO FONTENELE

De janeiro a novembro deste ano, Fortaleza concentrou a criação de 31 mil vagas dos 62,3 mil empregos com carteira assinada gerados no Ceará. Ou seja, deteve 49,7% da criação de postos de trabalho do Estado. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Além da Capital, outros municípios são destacáveis na empregabilidade anual, como Sobral (Região Norte), com saldo de 3,5 mil vagas após admissões e desligamentos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Depois vêm Juazeiro do Norte (3,3 mil), Maracanaú (2,6 mil), Horizonte (2,3 mil), Crato (1,2 mil) e Itaitinga (1,1 mil) - sendo apenas esses municípios os que geraram mais de mil empregos no ano.

Em novembro, o Ceará teve 44.906 desligamentos e 49.349 admissões. Setor da construção teve forte expansão nas contratações Crédito: FÁBIO LIMA Saldo de empregos formais do Ceará em novembro, segundo o Caged O resultado do mercado de trabalho formal do Ceará foi o oitavo melhor do Brasil e o terceiro do Norte e Nordeste, atrás somente de Bahia, Pernambuco e Amazonas.