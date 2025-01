Novo hospital da Hapvida prevê 7,2 mil internações por ano em Fortaleza

Com investimento de R$ 50 milhões, unidade localizada no bairro de Fátima não atende emergências

O empreendimento, lançado na manhã desta segunda-feira, 6, na Rua Eusébio de Souza, nº 1560, não contará com atendimentos de urgência e emergência. O foco será em cirurgias e outros procedimentos eletivos, marcados com antecedência.

Com área de 7,6 mil metros quadrados (m²) no bairro de Fátima, em Fortaleza, o novo hospital da Hapvida NotreDame Intermédica – denominado Hospital Santa Maria – deve atender 7,2 mil internações por ano, isto é, cerca de 600 por mês; além da parte clínica e de exames.

O investimento foi de R$ 50 milhões, conforme adiantou O POVO no dia 2 de janeiro. São dez leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) e cinco salas cirúrgicas, bem como 64 leitos de enfermaria e de apartamento. O local conta, ainda, com capacidade para expansão de até 82 leitos.

“A unidade contará com um moderno centro cirúrgico, serviço de diagnóstico por imagem e de análises clínicas, esse é o maior diferencial. Como não é uma unidade de urgência e emergência, vamos começar aos poucos, com um fluxo inicial reduzido”, pontuou.

“Para nós, é uma grande satisfação, pois, à medida que aumenta o número de clientes, estamos presentes com mais um equipamento de saúde em Fortaleza”, acrescentou. Apesar do cenário, a Hapvida perdeu 86 mil clientes no terceiro trimestre de 2024.

Expansão de R$ 2 bilhões

No fim do ano, a Hapvida divulgou um plano de investimentos de R$ 2 bilhões, em que serão inaugurados dez novos hospitais nos próximos dois anos no Brasil. O Santa Maria é a sétima unidade hospitalar da Hapvida no Estado, onde 1,3 milhão de pessoas são atendidas.