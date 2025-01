Hapvida inaugurará hospital em Fortaleza

Localizado no bairro de Fátima e com um investimento de R$ 50 milhões, o Hospital Santa Maria chegará com 68 leitos

A Hapvida NotreDame Intermédica, maior empresa de saúde e odontologia da América Latina, inaugura nesta segunda-feira, 6, o Hospital Santa Maria, localizado no bairro de Fátima, em Fortaleza. Foram investidos cerca de R$ 50 milhões na unidade, que possui 7,6 mil m² de área.

Previsto para acontecer a partir das 9h, no auditório da própria unidade, na rua Eusébio de Souza — 1560, a apresentação do novo equipamento acontecerá inicialmente para a imprensa e autoridades, que conhecerão alguns setores do prédio. No mesmo dia, à noite, a unidade será aberta ao público.