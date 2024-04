Hapvida investirá cerca de R$ 1,5 bilhão em 2024 e planeja inaugurar quatro projetos

"Apresentamos resultados encorajadores em 2023. Para este ano, queremos continuar a evoluir investindo em inovação, tecnologia e expansão da rede própria. Sempre com foco em atender melhor o cliente", afirmou Jorge em reunião com analistas do mercado financeiro.

A Hapvida é a maior empresa de saúde suplementar da América Latina e, com os investimentos, deve fortalecer sua presença com novos centros de atendimentos no Sudeste e no Nordeste.

No Sudeste, há a previsão de início de construção de dois hospitais, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro.