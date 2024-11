Hapvida perde 86 mil clientes e tem prejuízo de R$ 71,3 milhões no 3º trimestre

Hapvida tem ações listadas na Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Crédito: Thais Mesquita em 10/06/2022 / O POVO

A Hapvida perdeu 86 mil clientes e registrou um prejuízo líquido de R$ 71,3 milhões no terceiro trimestre deste ano. As perdas financeiras foram, no entanto, menores do que as registradas em igual período de 2023, com R$ 206,7 milhões. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em relação aos beneficiários, havia cerca de 15,848 milhões no terceiro trimestre de 2023, caindo para 15,762 milhões em igual período de 2024. A retração anual foi de 0,5%, enquanto o comparativo trimestral teve alta de 0,1%.

Resultado ajustado Todavia, o resultado ajustado da Hapvida ficou com lucro líquido de R$ 324,5 milhões, alta anual de 24,3%, ao eliminar o impacto de despesas específicas, como planos de incentivo, carteira de clientes e marcas & patentes.

Por volta das 10h27min desta quarta-feira, 13, as ações ordinárias da Hapvida (HAPV3) caíam 3,93%, a R$ 3,18, na bolsa de valores Brasil, Bolsa, Balcão (B3). O balanço dos dados foi divulgado na noite de terça-feira, 12. Custo mensal dos planos aumenta O ticket médio mensal, isto é, o custo mensal pago por clientes nos planos de saúde passou de R$ 251,8 no terceiro trimestre de 2023 para R$ 276 no terceiro trimestre de 2024, aumentando 9,6% no período. Rede da Hapvida A operadora finalizou o trimestre com 794 unidades assistenciais próprias em todo o País, nove a mais do que em igual período de 2023. Os leitos hospitalares operacionais detinham 5.823 unidades no terceiro trimestre de 2024, ante 5.704 em 2023.

A companhia informou que a qualidade assistencial e o acolhimento dos beneficiários têm sido prioridades crescentes para a administração. "Desde 2023, importantes esforços foram realizados para garantir melhorias contínuas na operação." De forma detalhada, o trimestre foi finalizado com 85 hospitais, 77 unidades de pronto atendimento, 341 clínicas e 291 unidades de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial. Sinais mistos para Genial Investimentos De acordo com os analistas Guilherme Vianna, Luis Assis e Luis Degaspari, da Genial Investimentos, o terceiro trimestre trouxe sinais mistos, com desafios na retenção de beneficiários e nas despesas administrativas.