Fiação subterrânea na Desembargador Moreira será entregue até junho de 2025

As intervenções vão ocorrer em 775 metros da via e com os postes do lado leste retirados / Crédito: FÁBIO LIMA

As obras para a internalização subterrânea do cabeamento da fiação de energia e telecomunicações, na avenida Desembargador Moreira, em Fortaleza, serão finalizadas no primeiro semestre de 2025. O novo prazo foi enviado ao O POVO pela Enel Ceará, responsável pela implementação do serviço. Anteriormente, a previsão era de que toda a operação fosse finalizada ainda em 2024.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Contudo, o projeto enviado para licenciamento da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) precisou ser atualizado pela companhia elétrica.

"A empresa esclarece que as obras só podem ser realizadas durante os fins de semana, em decorrência do tráfego local e da necessidade de desligamento programado de parte da rede elétrica", informou a Enel. O trecho da Desembargador Moreira, que liga a Praça Portugal à avenida Beira Mar, está incluso no Programa de Investimentos Especiais em Energia Elétrica (PIE) da Enel e tem um aporte de R$ 715 mil. As intervenções vão ocorrer em 775 metros da via e com os postes do lado leste retirados. Já o secretário da Infraestrutura, Hélio Winston Leitão, afirmou que o atraso se deu, especialmente, por causa dos licenciamentos da Prefeitura de Fortaleza e reforçou que, neste ano, o programa será prioridade.

"Vamos alinhar com a Prefeitura para que, em toda obra ou reforma que realizarem, já deixem a estrutura necessária para a internalização dos fios. Essa situação da fiação, especialmente em Fortaleza, é vergonhosa." Fora esta obra, estava prevista também a internalização da fiação tanto do Polo Gastronômico da Varjota quanto da Avenida Aguanambi. Neste caso, a Enel reforçou que "estão sendo contratadas empresas especializadas em redes subterrâneas, tendo em visto a complexidade e o porte das obras." Também serão contemplados com a intervenção o restante do Centro Histórico do município de Sobral, além de partes das cidades de Icó, Crato e Barbalha. As datas desses projetos, no entanto, não foram divulgadas.