Próxima crise financeira pode vir dos mercados privados, afirma jornal

Os mercados privados - que incluem fundos, capital de risco, emissão de dívida, infraestrutura, commodities e imóveis - têm crescido de forma fenomenal. Pode ser daí, no entanto, que surgirá a próxima crise financeira, segundo artigo do Financial Times . A análise é assinada pelo colunista John Plender.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por outro lado, o Fundo Monetário Internacional (FMI) argumentou que o crescimento rápido do crédito privado, juntamente com a crescente concorrência dos bancos em grandes negócios e a pressão para empregar capital, pode levar a uma deterioração do preço e de outras qualidades, incluindo "padrões de subscrição mais baixos e convenants enfraquecidos, aumentando o risco de perdas de crédito no futuro", escreve Plender. "Não é difícil adivinhar de onde surgirá a próxima crise financeira", ele aposta.