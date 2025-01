Biometria se torna obrigatória para seguro-defeso de pescadores; entenda

Caso o requerente não possua cadastro, terá até 120 dias para regularizar a situação, sob o risco do pedido ser encerrado

O registro biométrico será obrigatório para concessão ou renovação do Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal (SDPA) . A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, 3, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Caso o requerente não possua cadastro em nenhuma das opções para regularizar a situação , após o prazo de 120 dias, contados a partir de 16 de setembro, se a biometria não for localizada, o pedido é encerrado por desistência.

Com a modernização dos sistemas, o reconhecimento do direito ao seguro defeso é feito automaticamente para os pescadores que já receberam o benefício anteriormente e que continuam na atividade, desde que não haja informação contrária na base de dados do Governo Federal.

Pode solicitar o benefício pela primeira vez pelo telefone 135 (disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h), pelo site gov.br/meuinss ou pelo aplicativo Meu INSS.

O requerimento também pode ser feito em entidades de pescadores que têm parceria com o INSS, como associações, colônias e sindicatos, que auxiliam com as solicitações.