Biometria facial: MP pode pedir fechamento do Castelão e PV em 2025, alerta promotor

Arena Castelão e Estádio Presidente Vargas, principais praças esportivas de Fortaleza Crédito: Aurelio Alves/O POVO

O promotor de Justiça Edvando França alertou que o Ministério Público pode solicitar o fechamento da Arena Castelão e do Presidente Vargas, caso o Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza não adotem a biometria facial nas duas praças esportivas. Coordenador do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), ele alertou para a urgência na utilização do recurso, visto que a tecnologia passará a ser obrigatória para estádios com capacidade de mais de 20 mil torcedores a partir de 14 de junho de 2025. "A gente vê o esforço do secretário (da Secretaria) de Esportes, o Dr. Rogério Pinheiro. A gente já viu um processo em andamento na empresa de tecnologia do Estado, que está fazendo esse andamento, mas a gente vê também com preocupação essa ausência de algo mais concreto, viável e palpável, né? Algo mais real", explicou Edvando.

Em contato com o promotor de Justiça, o Esportes O POVO apurou também que o estádio Romeirão tem sido sondado pelo Governo do Estado para receber a tecnologia da biometria facial, mesmo tendo capacidade menor do que 20 mil. O Esportes O POVO entrou em contato com Ceará e Fortaleza, os dois clubes que mais utilizam as duas principais praças esportivas citadas anteriormente, para saber o posicionamento sobre a implementação da tecnologia.

“Temos total interesse. Nós já manifestamos isso em várias oportunidades. A Lei Geral do Esporte determina que a partir do ano que vem (2025), os estádios com capacidade para mais de 20 mil pessoas tenham este recurso e nós esperamos que seja implementado quanto antes, pois só gera melhorias”, afirmou o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz. “Nós somos totalmente favoráveis, até porque já têm alguns estádios no Brasil que já estão com essa tecnologia. Sabemos que é algo do interesse de todos a implementação desse recurso”, pontuou o presidente do Ceará, João Paulo Silva. Procurada pela reportagem, a Secretaria de Esporte do Estado se posicionou através de nota.