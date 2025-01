78 milhões de brasileiros poderão ter desconto na conta de luz em janeiro

Anunciada pelo Ministério de Minas e Energia (MME), a redução no valor da conta de energia advém de um bônus de comercialização da usina hidrelétrica Itaipu Binacional .

Com R$ 1,3 bilhão, o saldo da usina servirá como crédito a consumidores residenciais e rurais que tiveram consumo inferior a 350 quilowatts-hora ( kWh ) em algum mês de 2023.

O montante refere-se a R$ 399 milhões do saldo positivo de Itaipu, R$ 842 milhões de devolução das distribuidoras e R$ 65 milhões de rendimentos em aplicações bancárias.

O desconto é válido para consumidores do Sistema Interligado Nacional (SIN). O total de beneficiários representa 97% do total de unidades residenciais do Brasil.

Como calcular o desconto?

A tarifa-bônus de Itaipu foi aprovada no valor de R$ 0,011648844/kWh. Para verificar o desconto na conta, é preciso multiplicar a tarifa pelo kWh na fatura de energia.