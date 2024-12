Bônus de Itaipu em janeiro deve empurrar descumprimento da meta de inflação para julho de 2025

A redução da conta de luz em janeiro, com a incorporação do bônus de Itaipu, deve impedir que a inflação rompa o teto da meta no início do ano que vem. A mediana do relatório Focus para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro caiu de 0,44% para 0,04%, refletindo a incorporação dessa medida. Tudo o mais constante, essa taxa próxima de zero vai levar a inflação acumulada em 12 meses a cair de 4,84% em dezembro para 4,44% no primeiro mês de 2025 - abaixo do limite superior do alvo, de 4,50%. Esses números consideram as projeções mensais de inflação inseridas por economistas no Sistema Expectativas de Mercado, que embasa o relatório Focus.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), até a semana passada era consenso no mercado que o IPCA superaria o teto da meta nos seis primeiros meses de 2025, o que levaria o futuro presidente da autarquia, o atual diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, a escrever uma carta para explicar as razões do descumprimento.