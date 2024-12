Petrobras e Itaipu unem esforços para estudar possíveis parcerias tecnológicas

Petrobras e a hidrelétrica binacional de Itaipu se uniram para estudar oportunidades de colaboração no desenvolvimento de tecnologias em áreas como energias renováveis, robótica e cibersegurança, informaram as companhias nesta sexta-feira, 20. Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, o objetivo é "somar, e não repetir esforços" para desenvolver novos produtos no âmbito da descarbonização.

Os estudos vão unir esforços do parque tecnológico de Itaipu, composto por Itaipu Parquetec e CIBiogás, com o Cenpes, centro de pesquisa da Petrobras. O protocolo de intenções assinado nesta sexta, no Rio de Janeiro, tem duração de dois anos e pode ser prorrogado por até cinco, informaram as companhias.