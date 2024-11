Réveillon: Estimativa de ocupação hoteleira em Fortaleza é de 95% para o período, diz ABIH-CE

A Capital terá três dias de programação gratuita de Réveillon, promovida pela Prefeitura, além de uma série de eventos realizados em clubes, hotéis, barracas de praia e restaurantes, em alguns casos previstos para começar ainda no dia 28 de dezembro.

A Associação Brasileira de Hotéis no Ceará (ABIH-CE) divulgou estimativa de ocupação hoteleira de 95% em Fortaleza, nos dias 30 e 31 de dezembro.

De acordo com a entidade, a projeção decorre do “fortalecimento do turismo na capital cearense, impulsionado pela popularidade das festas de fim de ano e pela atratividade da cidade como destino para a alta temporada”.

Em comunicado à imprensa, a ABIH destaca ainda que “essa alta taxa de ocupação evidencia o trabalho conjunto entre setor público e privado para promover o Ceará como um dos principais destinos de fim de ano no Brasil”.

“Fortaleza se consolidou como uma referência nacional para o Réveillon, atraindo turistas de diversas regiões em busca de praias, cultura e dessas celebrações”, ressaltou Ivana Bezerra, presidente da ABIH-CE.



Ela acrescenta que o fato de haver programação oficial de três dias de festa pública “impulsiona o setor de uma maneira muito positiva”.

Programação pública

No último dia 10 de outubro, o prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) disse em coletiva de imprensa que o impacto da festa pública de Réveillon na economia do município será de R$ 4 bilhões, com a previsão de que a cidade receba 600 mil visitantes.

O evento gratuito a ser realizado entre os dias 29 e 31 de dezembro, estendendo-se à madrugada do dia 1º de janeiro de 2025, vai contar com as seguintes atrações: