Quem são os secretários que vão mexer com a economia de Fortaleza

Da esquerda para a direita: Denise Carrá, André Daher, Antônio José Mota e Carolina Monteiro / Crédito: Montagem/O POVO

Turismo, finanças e planejamento. O próximo grupo a compor a administração executiva em Fortaleza está sendo montado pelo prefeito eleito, Evandro Leitão (PT). Até o momento, 20 nomes foram anunciados, com boa parte do setor econômico escalado. Aproximadamente cinco já foram divulgados. No entanto, os que estarão nas secretarias de Finanças e de Desenvolvimento Social, além das 12 regionais da Capital, ainda não foram revelados.



Confira os nomes divulgados por Evandro Leitão até agora

Denise Carrá (Secretaria do Turismo) Um dos primeiros nomes a serem anunciados pela gestão petista, Denise Carrá ocupava o cargo de secretária executiva de Comunicação, Publicidade e Eventos da Casa Civil do governo do Ceará. Agora, terá a missão de alavancar o turismo de uma das capitais mais importantes do Nordeste. Ela ocupa cargos no Governo do Estado desde a época em que Camilo Santana (PT) era governador. Inclusive, chegou a ser secretária-adjunta do Turismo. Graduada em direito, já foi membro do conselho fiscal tanto da Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará) quanto da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

Além disso, atuou como conselheira fiscal e também administrativa da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece). André Daher (Secretaria Municipal da Infraestrutura) Na parte da infraestrutura, ou seja, órgão que faz o monitoramento de obras e equipamentos existentes, André Daher ficará a frente. Atualmente, é secretário da Infraestutura de Caucaia, na gestão Vítor Valim (PSB). Formado em Engenharia Civil, pós-graduado em Perícias e Avaliações de Engenharia, possui MBA em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental, mestrado em Planejamento Urbano e Políticas Públicas.

Foi coordenador de Perícias e Avaliações, na Coordenação do Programa Municipal de Drenagem Urbana (Drenurb) na Prefeitura de Fortaleza, assim como coordenador do Programa de Requalificação Urbana com Inclusão Social e coordenador de Gerenciamento de Programas e Projetos. Antônio José Mota (Secretaria do Desenvolvimento Econômico) Formado em Ciências Econômicas, Antônio José Mota comandará a Secretaria do Desenvolvimento Econômico de Fortaleza a partir do dia 1º de janeiro de 2025. O foco do órgão é, por exemplo, realizar ou acompanhar projetos de investimentos em setores importantes para a economia como indústria e comércio.