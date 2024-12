Abono salarial: prazo para sacar termina nesta sexta; veja como fazer

Real Moeda brasileira / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O prazo para os trabalhadores sacarem o abono salarial PIS/Pasep 2024, referente ao ano-base 2022, acaba nesta sexta-feira, 27. Ao todo, estão disponíveis R$ 281,9 milhões na Caixa Econômica Federal (PIS) e no Banco do Brasil (Pasep) para mais de 240 mil indivíduos.

O abono salarial dos PIS/Pasep é um benefício com valor de até um salário mínimo concedido anualmente a trabalhadores e servidores que atendem aos requisitos do programa.

Estar cadastrado no programa PIS/Pasep ou no CNIS (data do primeiro emprego) há pelo menos cinco anos

Ter trabalhado para empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep)

Ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base da apuração (2023)

Ter recebido até 2 salários-mínimos (R$ 2.640) de remuneração mensal no período trabalhado

Ter os dados informados pelo empregador (pessoa jurídica ou governo) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial.

Já os que não recebem abono salarial são: Empregado(a) doméstico(a)

Trabalhadores rurais empregados por pessoa física

Trabalhadores urbanos empregados por pessoa física

Trabalhadores empregados por pessoa física equiparada à jurídica Abono: quanto o trabalhador vai receber? O cálculo envolve a divisão do valor atual do salário mínimo por 12 e a multiplicação pelo número de meses trabalhados no ano anterior. Portanto, apenas aqueles que trabalharam durante os 12 meses recebem o valor integral de um salário mínimo. Nesse sentido, varia de R$ 118 (um mês) a R$ 1.412 (12 meses).

Abono: quando deve ser pago? O pagamento do sétimo e último lote do abono salarial PIS/Pasep de 2024, referente ao ano-base de 2022, começou no dia 15 de agosto para os nascidos em novembro e dezembro. A data limite para consulta e fazer o saque é no dia 27 de dezembro. Não só os nascidos em novembro e dezembro têm direito a fazer o saque até o dia 27 de dezembro, mas todos aqueles que têm direito ao benefício, segundo a resolução 993 de 13 de dezembro de 2023 do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). Como receber o abono? Trabalhadores da iniciativa privada recebem depósito feito pela Caixa; e os servidores públicos, em suas contas no Banco do Brasil ou no número do Pix cadastrado.