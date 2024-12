Veja a previsão do salário mínimo para 2025 após aprovação do pacote fiscal

A nova medida estabelece um limite de 2,5% no crescimento real do Salário Mínimo / Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O Congresso aprovou o projeto de lei do pacote fiscal, apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que limita o crescimento real do salário mínimo ao máximo permitido pelo arcabouço fiscal, de 2,5% ao ano. Com isso, projeta-se o salário mínimo para 2025 de R$ 1.502, segundo nota divulgada pelo Congresso Nacional.

A votação ocorreu na última sexta-feira, 20, o placar foi de 42 a favor e 31 contrários. A matéria segue para sanção presidencial. A nova medida, de acordo com o economista Alex Araújo, deve representar uma economia para a União de R$ 2,2 bilhões, em 2025, passando para R$ 10 bilhões no ano seguinte. Veja como a medida impactará no valor do salário mínimo: Desde 2023, o salário mínimo era corrigido apenas pela inflação do ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), mais o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma das riquezas produzidas no país, de dois anos anteriores, ou seja, não possuía limite estabelecido.

Desta forma, o economista avalia que com essa nova medida o trabalhador perderá cerca de R$ 29 mensais em 2025. “Com a nova regra, se projeta aí que o salário mínimo de 2025 vai ser R$ 1.502, segundo nota divulgada pelo Congresso. Já, pela regra anterior, o salário mínimo iria para R$ 1.531”. Entretanto, o relator do projeto, o senador Rogério Carvalho (PT-SE) cita que a nova medida trará benefícios aos trabalhadores, já que foi instituído um crescimento real mínimo de 0,6% para o piso salarial.

“Mesmo que tenhamos crescimento zero ou negativo do PIB, será garantido o crescimento do salário”. Porém, para Alex, esse benefício seria apenas uma forma de “compensação”, pois “mesmo que o PIB tenha um crescimento muito alto, como o deste ano, que deve ser 3,4%, o trabalhador não vai ter esse benefício no ganho real”. Outro ponto positivo citado pelo relator é que o texto protege os benefícios sociais para que não sejam desvinculados do salário mínimo.