Governador projeta 2025 com crescimento do PIB cearense maior que em 2024

Visita ao O POVO ocorreu no contexto do anúncio de 12 novos nomes que passam a compor o governo do Estado em 2025 / Crédito: AURÉLIO ALVES

O governador Elmano de Freitas (PT) disse nesta quinta-feira, 26, durante visita ao O POVO, que a economia cearense deve crescer em 2025, num patamar acima do verificado em 2024. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Vale lembrar que, conforme a última projeção do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) divulgada em 17 de dezembro, o Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará deve fechar o ano com crescimento de 5,57%.

O órgão, vinculado à Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), também fez, naquela data, sua primeira projeção de crescimento da economia cearense para 2025, que é de 2,51%. "A expectativa é de que a economia tenha um crescimento maior do que o que tivemos até aqui. Há uma perspectiva de aumento de receita com o aquecimento da economia", disse Elmano.