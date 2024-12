Calendário PIS/Pasep 2025 é divulgado; veja datas do abono

No próximo ano, o pagamento começará no dia 17 de fevereiro para aqueles que nasceram em janeiro. Até o término do calendário, em 29 de dezembro de 2025, os valores estarão disponíveis para retirada.

O Governo federal anunciou o calendário para o pagamento do Abono Salarial de 2025, relativo ao ano-base de 2023. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) aprovou o cronograma nessa quarta-feira, 18.

As consultas poderão ser realizadas via:

Carteira de Trabalho Digital,

portal Gov.br,

Central de Atendimento Alô Trabalho (telefone 158, ligação gratuita), ou

diretamente nas Superintendências Regionais do Trabalho.

PIS/Pasep 2025: qual o valor do abono salarial?

O montante do abono salarial é determinado com base no tempo de trabalho do empregado no ano anterior e os valores para 2025 dependem do valor do salário mínimo previsto.

O cálculo envolve a divisão do valor atual do salário mínimo por 12 e a multiplicação pelo número de meses trabalhados no ano anterior.