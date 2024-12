Processo seletivo com salário de até R$ 36 mil termina inscrições nesta quinta

As inscrições devem ser realizadas por meio do site de seleção da Rede Sarah. Caso o candidato não possua acesso à internet durante o período de inscrições, serão disponibilizados computadores nas sedes dos hospitais das 8h às 18h. Confira os endereços no final da matéria.

O regime de contratação , para todos os cargos, é pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com prazo de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Associação de Pioneiras Sociais (APS). Já a carga horária é de 44h semanais.

Edital para o cargo de médico - especialidade Pediatria

Edital para o cargo de médico - especialidade Neurocirurgia

Edital para o cargo de médico - especialidade Clínica Médica

Edital para o cargo de biomédico

Edital para o cargo de fonoaudiólogo

Edital para o cargo de professor de dança

Edital para o cargo de professor de educação artística

No que concerne a seleção, ela será composta por prova objetiva e treinamento, para todos os cargos, prova discursiva para as vagas de biomédico, fonoaudiólogo, professor de dança e professor de educação artística, e prova prática para as de medicina, em todas as especialidades.

Confira abaixo as datas de aplicação das provas objetivas, discursivas e práticas:

Medicina, todas as especialidades:

Prova objetiva: 23/2/2025

Prova prática: 31/3 a 17/4/2025

Demais cargos:

Prova objetiva e discursiva: 23/2/2025

Veja os endereços das unidades da Rede Sarah em cada cidade

Unidade Sarah, de Belém, Rodovia Arthur Bernardes, nº 1.000, Val de Canz, CEP 66115.000



Unidade Sarah, de Belo Horizonte, Av. Amazonas, nº 5.953, Gameleira, CEP 30510.000



Unidade Sarah, de Brasília, SMHS Quadra 301, Bloco B, nº 45, CEP 70334.900



Unidade Sarah, de Fortaleza, Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 4.500, Passaré, CEP 60861.634

Unidade Sarah, de Macapá, Rodovia Josmar Chaves Pinto, de 1670/1671 ao fim, Universidade, CEP 68903.419

Unidade Sarah, do Rio de Janeiro, Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 1.500, Barra da Tijuca, CEP 22775.023



Unidade Sarah, de Salvador, Av. Tancredo Neves, nº 2.782, Caminho das Árvores, CEP 41820.900



Unidade Sarah, de São Luís, Av. Luiz Rocha, nº 2.491, Monte Castelo, CEP 65035.270

Com Maria Clara Moreira