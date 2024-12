Carreiras do futuro: veja as profissões em alta para 2025

Carreiras do futuro: quais as profissões que devem estar em alta com a chegada de 2025? / Crédito: Growtika/Unsplash

A chegada de 2025 também pode inspirar expectativas para quem pretende se dedicar ao mercado de trabalho. Mas, em um cenário competitivo, saber quais habilidades estão em alta e as profissões mais promissoras não deixa de se apresentar como uma vantagem. Em guia salarial da consultoria Robert Half para 2025, apresentando as expectativas para o mercado e suas estratégias de recrutamento, a pesquisa indicou ao público quais as áreas com maior demanda de contratação e as habilidades técnicas mais procuradas.

Confira a seguir quais as "carreiras do futuro" que entraram no levantamento.

Carreiras do futuro: quais profissões são mais procuradas? De acordo com a empresa de recrutamento, as áreas mais procuradas no mercado de trabalho incluem: Inteligência artificial / Automação / Aprendizado de máquina

Serviços de TI / Suporte / Operações

Contabilidade

Atendimento ao cliente Carreiras do futuro: quais habilidades são mais procuradas? Entre as habilidades técnicas que mais chamam a atenção das companhias e podem ser tendência para 2025, estão:

Inteligência Artificial / Automação / Aprendizado de Máquina

Análise de dados

Idiomas (destaque para o inglês)

A demanda por conhecimento na temática de "inteligência artificial" permanece em alta. Das empresas avaliadas pelo levantamento, 87% incentivam o uso ou exploração da usabilidade da IA generativa para tarefas rotineiras, com o objetivo de aumentar a produtividade. Entre as pessoas que utilizam ferramentas de IA generativa todos os dias ou quase todos os dias de trabalho, a pesquisa apresentou uma porcentagem de 47%.

Considerando o fator salarial, 47% das empresas concedem aumentos com base nas metas de desempenho individuais das pessoas ou para retenção de talentos. Carreiras do futuro: o que diz a própria IA? Pensando na influência da inteligência artificial e as demandas indicadas pela pesquisa da empresa Robert Half, O POVO decidiu propor ao Chat GPT a seguinte pergunta: “quais as profissões mais promissoras para 2025?”. O chatbot recebeu indicações para avaliar o cenário brasileiro e propor carreiras relacionadas à disponibilidade do mercado de trabalho no País.