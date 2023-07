Pesquisa divulga as profissões dos sonhos dos brasileiros, saiba quais

Levantamento realizado entre os dias 1º e 7 de julho de 2023, com 3 mil pessoas nas cinco regiões do País, aborda a perspectiva dos brasileiros sobre o prestígio das profissões

Médico, engenheiro, veterinário ou cientista são as profissões dos sonhos para a maioria dos brasileiros. É o que mostra a 14ª edição da pesquisa Observatório Febraban feita pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe).

Porém, quando se trata de profissões do futuro, o cargo de professor também ganha destaque.

O levantamento realizado entre os dias 1º e 7 de julho de 2023, com 3 mil pessoas nas cinco regiões do País, aborda a perspectiva dos brasileiros sobre o prestígio das profissões e quais os setores que mais geram riqueza no país na opinião da sociedade.

O objetivo é investigar se os brasileiros estão alinhados com a tendência internacional de realinhamento e prestígio das profissões seguindo as mudanças sociais e econômicas e a influência dos meios de comunicação e redes sociais.

De acordo com o levantamento, a medicina aparece isolada em 1º lugar (89%), o que reitera a atratividade dessa carreira.

Ser engenheiro ou engenheira também permanece no imaginário popular como uma das profissões de maior prestígio no país (84%), aparecendo na 2ª posição.

Em seguida aparecem veterinários(as) e cientistas (ambos com 82%); os desenvolvedores(as) de software/programadores(as)/ profissionais de TI e administradores(as)/ empresários(as), ambas as profissões com 81%.

Profissões do futuro

Mas, quando a pergunta é sobre as profissões do futuro, encabeçam a lista as profissões de médicos (70%) e professores (67%), indicando uma visão sobre a manutenção de sua importância para o país e a sociedade, a despeito de um horizonte de mudanças no mercado de trabalho.

Veja as profissões mais citadas neste quesito:

Médico - 70%

Professor - 67%

Enfermeiro - 58%

Bombeiro - 54%

Agricultor - 53%

Psicólogo - 51%



Profissões da área da Tecnologia da Informação (TI) ou ligadas a redes sociais não são elencadas entre as mais importantes no futuro.

No Brasil, como em todo o mundo, a pandemia escancarou um cenário de incerteza e acelerou uma série de mudanças antes pensadas para um horizonte de dez anos. Além disso, teria impactado na forma como as profissões são vistas, com aumento da valorização daquelas voltadas ao cuidado das pessoas.

Setor mais importante

Ao serem perguntados sobre qual setor gera mais riqueza para o país, os entrevistados apontam majoritariamente o Agronegócio como primeiro lugar (47% das menções).

Em um distante segundo lugar é citada a Indústria (11%). Já Educação, frequentemente analisada como produtora indireta de riquezas ou de riquezas intangíveis, ocupa a 3ª posição, com 10% de menções

A maioria dos brasileiros também prefere os modelos de trabalho remoto e híbrido, que somados, têm a preferência de mais da metade dos trabalhadores (56%), contra 44% que preferem o presencial.

“Esse Observatório traz informações relevantes sobre a satisfação com a profissão atual e a expectativa de mudanças no mercado de trabalho, a exemplo do medo - declarado por 43% dos brasileiros - quanto ao avanço da Inteligência Artificial”, destaca o sociólogo e cientista político Antonio Lavareda, presidente do Conselho Científico do Ipespe.





