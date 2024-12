Semana de Natal: confira o funcionamento de comércio e serviços em Fortaleza nesta segunda

Veja o que funciona nesta semana de Natal / Crédito: AURÉLIO ALVES

Com a proximidade do feriado de Natal, celebrado nesta quarta-feira, 25, o funcionamento do comércio e dos serviços em Fortaleza sofre ajustes para atender à alta demanda dos consumidores. Nesta segunda-feira, 23, muitos estabelecimentos ainda operam em horário normal ou estendido, incluindo shoppings, lojas de rua e supermercados, que buscam aproveitar o movimento intenso característico dos dias que antecedem o feriado.

Comércio de Rua e Shoppings Na segunda-feira, 23 de dezembro, os shoppings e lojas de rua de Fortaleza terão horário estendido para acomodar as compras de última hora.

A maioria das lojas do Centro de Fortaleza estará aberta até as 19 horas. Nos shoppings, o funcionamento será das 9h às 23 horas, com as praças de alimentação funcionando no mesmo horário. Os restaurantes dos shoppings Iguatemi, RioMar Fortalea e RioMar Kennedy operam das 11h30min às 23 horas. O Centro Fashion Fortaleza, que desde o início de dezembro tem horários especiais para o Natal, funcionará das 9h às 19 horas nesta segunda-feira. No Terrazo Shopping, as lojas e quiosques abrem das 9h às 22 horas, enquanto as praças de alimentação vão de 10h às 22 horas. O Grand Shopping também terá horário estendido, com lojas e quiosques funcionando das 9h às 23 horas.

Bares e Restaurantes Os bares e restaurantes de Fortaleza também se preparam para o aumento no movimento nas vésperas de Natal. De acordo com a Abrasel no Ceará, a maioria dos estabelecimentos irá operar normalmente na segunda-feira, com exceção de alguns que devem abrir mais tarde ou ter horários flexíveis. A véspera de Natal, em 24 de dezembro, terá um fechamento mais cedo, com as atividades de muitos bares e restaurantes terminando por volta das 23h. Serviços Públicos e Transporte Na segunda-feira, 23, os serviços públicos não devem ter grandes alterações. No transporte coletivo, os ônibus operam normalmente, mas com algumas modificações na quarta-feira, 25, quando a frota será reduzida para a programação de domingos. O Metrô de Fortaleza, no entanto, não terá operação no dia 25 de dezembro.