Volume de vendas do comércio varejista cearense cresce 8,2% em 2024

Os dados foram apresentados nesta quinta-feira, 12, na Pesquisa Mensal do Comércio (PMS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Somente no décimo mês de 2024, a alta foi de 2,1% no Estado na comparação com setembro, que havia apresentado redução de 0,6%, na série com ajuste sazonal.