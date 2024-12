Vereadores da Capital aprovam aumento dos próprios salários para R$ 26 mil

A partir do ano que vem, os parlamentares receberão quase R$ 7 mil a mais por mês nos vencimentos. Após manobra, decisão aconteceu de forma rápida em votação única

A decisão aconteceu após manobra regimental: o texto foi a plenário na extra pauta, ou seja, sem aviso prévio e sem constar no expediente originalmente, e foi votado de forma rápida. O reajuste foi aprovado de forma consensual, mas oito vereadores registraram voto contrários à medida . São eles:

O texto do subsídio dos vereadores foi aprovado na última terça-feira, 17, a partir de uma Emenda à Lei Orgânica do Município (LOM), mas de um projeto de 2021, que trata de acesso universal à internet, e não possui relação com o aumento salarial.

A emenda garante que o teto do subsídio dos vereadores passará a ser de 75% dos salários de deputados estaduais, que por sua vez é de 75% dos deputados federais e recentemente sofreu reajuste para R$ 34.7 mil.

A aprovação do texto ocorre na última semana de atividade legislativa do ano de 2024 e com o aval da Casa de diversas pautas e projetos extra pauta. Na terça-feira, 17, a Câmara Municipal retirou nove áreas de dez bairros de Fortaleza da classificação de proteção ambiental.