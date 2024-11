Nestlé do Brasil paga R$ 55 milhões em dívidas de ICMS no Ceará; entenda

Nestlé do Brasil pagou dívida de aproximadamente R$ 55 milhões com o Governo do Ceará Crédito: wolterke / Depositphotos

O estado do Ceará recebeu os valores devidos pela empresa Nestlé do Brasil em dívidas de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) que somavam aproximadamente R$ 55 milhões. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A empresa não devolveu valores de créditos fiscais relacionados à compra de leite em pó, em desacordo com a legislação estadual, o que configurava crime de redução de tributo.

Segundo o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), o Governo do Ceará cobrou judicialmente a dívida, o caso tramitava na Justiça há ano, mas não havia perspectiva de recuperação dos valores.

O trabalho que culminou no pagamento dos valores devidos pela empresa ocorreu após atuação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Ceará (Cira), do qual o Ministério Público do Estado do Ceará faz parte, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf).

"O depósito integral em dinheiro por parte da empresa é uma vitória parcial importante do Estado na luta pela integridade tributária e pela criação de um ambiente negocial mais justo, de concorrência mais leal", destaca o coordenador do Gaesf, promotor de Justiça Felipe Diogo de Siqueira Frota.