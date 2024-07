Programa de regularização fiscal, com foco na moda, começará na segunda, 15

O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas (PT) durante live semanal. O programa permite que os vendedores regularizem suas operações internas e incentive as vendas no setor de moda de Fortaleza.

As inscrições poderão ser realizadas no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz). O tributo cobrado será de 2% sobre as vendas.



O governador destaca o valor baixo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

“Fizemos uma alíquota baixinha, porque o que nos interessa são as pessoas regularizadas. Somos referência no setor, e tenho certeza que as vendas irão aumentar”, enfatizou Elmano.