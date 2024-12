Veja as promoções de Natal nesta reta final de compras em Fortaleza

Shoppings e Centro comerciais de Fortaleza devem apresentar crescimento em vendas e movimentação durante temporada natalina / Crédito: AURÉLIO ALVES

Com o intuito de impulsionar as vendas no Natal, data considerada a mais importante do varejo no ano, diversos shoppings e centros comerciais da Grande Fortaleza realizam campanhas e promoções que envolvem troca de brindes ou cupons para concorrer a prêmios maiores. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Com premiações que vão desde carros zeros e viagens a panetones, o período deve movimentar cerca de R$ 503 milhões no comércio da Capital, segundo o estimado na pesquisa sobre o Potencial de Consumo do Fortalezense para o Natal, realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE).

De acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), no brasil, esse montante deve atingir R$ 6,02 bilhões, o que representa um crescimento de 6,9% em comparação ao ano passado.

RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy Três clientes do RioMar Fortaleza, no Papicu, que desembolsarem R$ 300 em compras nas lojas do centro comercial serão premiados na campanha “O Melhor Natal é Te Encontrar”. Os prêmios são: um carro da marca GWM, modelo Haval HEV 2; uma viagem para Londres com passagens e hospedagem inclusas; e um vale-compras de R$ 30 mil para uso exclusivo nas lojas do shopping. Os R$ 300 em compras devem ser feitos nas lojas ou quiosques participantes entre os dias 5 de dezembro de 2024 e 15 de janeiro de 2025.

O cadastro deve ser feito no aplicativo RioMar Fortaleza (disponível para iOS e Android) ou no Posto de Autoatendimento, localizado no Piso L2, em frente à loja do Vozão. O valor mínimo para cadastrar notas é o de compras a partir de R$ 10. A cada R$ 300 em notas cadastradas o cliente recebe um número da sorte para participar. Não há limite de trocas, e valores residuais podem ser acumulados para futuras participações. O regulamento completo está disponível no site www.riomarfortaleza.com.br.

Já, a unidade do RioMar Kennedy vai sortear uma scooter por semana entre os dias 23 de novembro de 2024 a 11 de janeiro de 2025 para os clientes que comprarem R$ 200 na unidade e se inscreverem na campanha. Dados operacionais não foram divulgados. Rede Ancar - North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, Maracanaú e Via Sul Já na rede Ancar - que inclui Via Sul, North Shopping Fortaleza (Nortão), Jóquei e Maracanaú - a campanha dá aos consumidores um Chocottone Casa Bauducco a cada R$ 450 em compras A expectativa é de crescimento de 6% nas vendas e de 10% a 12% na movimentação em relação a igual período de 2023, com a iniciativa. A promoção segue até a véspera de Natal, no dia 24, ou enquanto durarem os estoques.