TRT-CE: Homologado resultado final do concurso; veja aprovados

Homologação oficial do resultado final foi publicada no Diário Oficial da União. Das vagas ofertadas, duas são para preenchimento imediato e as demais são para cadastro reserva

A lista com o resultado final dos aprovados no concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Ceará (TRT-CE) foi liberada nesta sexta-feira, 29.

A homologação do resultado final do concurso foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 29/11. Para ter acesso aos resultados, basta acessar o site da Fundação Carlos Chagas, responsável pela organização do certame (https://www.concursosfcc.com.br/concursos/trt7r124/index.html).