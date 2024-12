IPVA 2025: veja como calcular valores e calendário de pagamento

Calendário é divulgado pela Secretaria da Fazenda e faz parte do dos impostos anuais a serem pagos. Veja quando serão divulgadas as datas do pagamento

Com o início do ano de 2025, começam a ser divulgados os calendários e valores dos impostos anuais. É o caso do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), de responsabilidade da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE).

Quando sai o calendário do IPVA 2025?

A data de divulgação do calendário do IPVA 2025 não foi definida, mas a competência de 2024 foi divulgada em 26 de dezembro do ano anterior e em janeiro os contribuintes já poderiam iniciar o pagamento.