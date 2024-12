Semana da Mobilidade Ativa: Fortaleza sedia eventos internacionais

No evento são reunidas as 10 cidades vencedoras do Prêmio BICI para atividades de networking e troca de experiências sobre infraestrutura cicloviária. Fortaleza está entre as ganhadoras

De acordo com a Prefeitura, Fortaleza vem implementando uma política de mobilidade centrada em pedestres, ciclistas e usuários de transporte público. A Cidade conta com rede de ciclovias e ciclofaixas, faixas exclusivas para ônibus, redução de limites de velocidade e outras medidas de moderação de tráfego.

As implementações resultaram em avanços significativos como: maior eficiência no transporte público, redução de mais de 50% no número de mortes no trânsito nos últimos 10 anos e o aumento do uso de transportes ativos. A Capital se juntou à Rede C40 em abril deste ano e está entre as 13 cidades da América Latina.

O evento contará com a participação de 17 cidades de sete países da América Latina, além da Alemanha. Também está inclusa na programação um tour de bicicletas e visitas à Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Entre os dias 3 e 5 também ocorrerá o Prêmio BICI - Technical Meeting, iniciativa da Bloomberg Philanthropies e da Global Designing Cities Initiative (GDCI). No evento, serão reunidas as 10 cidades vencedoras do Prêmio para atividades de networking e troca de experiências sobre infraestrutura cicloviária. Confira abaixo a lista de cidades vencedoras: