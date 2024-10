Brasil sobe 30 posições no ranking de produção industrial da ONU

Os investimentos na transição energética, geração de energia limpa e um aumento no consumo interno de bens duráveis são apontados como principais fatores do crescimento

O Brasil subiu 30 posições no ranking de produção industrial . O País saiu de 70º para 40º em uma lista com 116 nações.

"Demonstra a força de nossa base produtiva, especialmente em um momento de recuperação econômica. Essa melhoria reflete o papel crescente do Brasil como uma plataforma industrial estratégica para o mercado latino-americano, aproveitando sua posição geográfica e a dimensão do mercado interno."

Segundo o economista Alex Araújo, essa subida de várias posições é bastante positiva do ponto de vista estratégico, consolidando o País como uma grande plataforma industrial.

"Nos últimos anos, os investimentos em transição energética e geração de energia limpa criaram novas cadeias produtivas industriais, tanto na oferta de equipamentos quanto de serviços industriais. Esse movimento ampliou a capacidade de inovação e diversificação da indústria nacional, com a produção de tecnologias como turbinas eólicas, transformadores e outros equipamentos de energia renovável."

O fortalecimento do mercado interno pós-pandemia é outro fator apontado pelo economista. O aumento do consumo de bens duráveis e semiduráveis pode impulsionar o Brasil como um polo de produção industrial.

"além de gerar demanda por serviços especializados em instalação, manutenção e operação dessas novas infraestruturas. Essa dinâmica fortaleceu a competitividade do Brasil, inserindo o país em mercados globais de alta tecnologia e sustentabilidade", acentua.

"Entretanto, embora essa posição seja animadora, poderíamos estar em uma situação ainda melhor se fôssemos mais proativos na atração de negócios de nearshoring. Países como o México têm aproveitado mais rapidamente essa tendência, beneficiando-se da proximidade com grandes mercados como os EUA."

Nearshoring é uma prática que envolve parcerias com países próximos para expansão de mercado ou produção de produtos em países próximos.

O especialista pontua que o Brasil poderia estar em uma situação melhor caso adotasse um modelo nearshoring, que vem sendo muito aplicado no México.

"O Brasil precisa intensificar suas políticas de atração de empresas que buscam diversificar suas cadeias de produção e distribuição, especialmente com a instabilidade geopolítica global", explica.

O presidente Lula utilizou suas redes sociais para destacar o resultado e as ações do Governo Federal que levaram a ele.

“Em um ano, subimos 30 posições no ranking de produção industrial entre 116 países. Resultado da política de incentivo aos investimentos, da estabilidade política e econômica, e do retorno do Brasil aos mercados internacionais", afirmou.