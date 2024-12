Governo Federal autoriza nomeação dos aprovados no concurso da Anvisa

O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira, 11. A remuneração prevista no certame é de R$ 16.413,35

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, autorizou, nesta quarta-feira, 11, a nomeação dos 50 candidatos aprovados no concurso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A remuneração é de até R$ 16.413,35.

O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) e se refere ao certame cujo edital foi publicado no DOU no dia 11 de janeiro deste ano. Ao todo foram 8.549 inscritos